Модуль "миссий" (заданий) для DLE

Необходимо написать скрипт, который единоразово вытянет из .xml выгрузки hotline картинки, тексты, цены и наличие товаров определенного производителя и вставит это на сайт (Webasyst). Далее этот скрипт должен каждый день (например в 11 утра) проверять наличие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго сентябрьского дня.
Нужно написать модуль под DataLife Engine (версии 9.8), посредством которого администратор будет давать пользователям миссии, состоящие из заданий.
Функционал модуля (в основном админпанели) описан в прикрепленном файле начального технического задания (RTF и TXT-версия).
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