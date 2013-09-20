Модуль "миссий" (заданий) для DLE

$150
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок381 просмотр
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Всем доброго сентябрьского дня.

Нужно написать модуль под DataLife Engine (версии 9.8), посредством которого администратор будет давать пользователям миссии, состоящие из заданий.

Функционал модуля (в основном админпанели) описан в прикрепленном файле начального технического задания (RTF и TXT-версия).

10 лет назад
ArtVit
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад