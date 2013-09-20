Создание "скелета" сайта

Всем доброго сентябрьского дня. Нужно написать модуль под DataLife Engine (версии 9.8), посредством которого администратор будет давать пользователям миссии, состоящие из заданий. Функционал модуля (в основном админпанели) описан в прикрепленном файле начального технического задания (RTF и TXT-версия).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо написать шаблон(скелет), идентичный данному сайту
http://www.oranginaschweppes.fr/index.html.
С возможностью администрирования, в частности :
- добавлять, редактировать, удалять пункты меню сайта/страницы/категории и подкатегории/заголовки/тексты и таблицы/фото и видео
Сайт должен обеспечивать корректное отображение данных в следующих браузерах:
o Internet Explorer (версия 7.0 и выше);
o Opera (версия 9.0 и выше);
o Mozilla Firefox (версия 3.5 и выше)
o Chrome 11.0 и выше
o Safari 2.0 и выше.
Языковые версии сайта:
Русский/Латышский/Английский/Французский/Чешский/Турецкий языки.
Бюджет ограничен.
Пишите ваше ценовое предложение и скайп.
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