Создание "скелета" сайта

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка228 просмотров
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Добрый день!

Необходимо написать шаблон(скелет), идентичный данному сайту

http://www.oranginaschweppes.fr/index.html.

С возможностью администрирования, в частности :

-  добавлять, редактировать, удалять пункты меню сайта/страницы/категории и подкатегории/заголовки/тексты и таблицы/фото и видео

Сайт должен обеспечивать корректное отображение данных в следующих браузерах:

o       Internet Explorer (версия 7.0 и выше);

o       Opera (версия 9.0 и выше);

o       Mozilla Firefox (версия 3.5 и выше)

o       Chrome 11.0 и выше

o       Safari 2.0 и выше.

Языковые версии сайта:

Русский/Латышский/Английский/Французский/Чешский/Турецкий языки.

Бюджет ограничен.

Пишите ваше ценовое предложение и скайп.

10 лет назад
Darja_k
Дарья 
34 годаЛатвия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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