Создание "скелета" сайта

Необходимо написать скрипт, который единоразово вытянет из .xml выгрузки hotline картинки, тексты, цены и наличие товаров определенного производителя и вставит это на сайт (Webasyst). Далее этот скрипт должен каждый день (например в 11 утра) проверять наличие ...