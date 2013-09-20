Онлайн кроссворд

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача следующего характера...

*Дано:

- рабочий код, написанный на HTML, JavaScript, CSS

*Необходимо:

- создать и прикрутить форму под исполняемый код для изменения данных и настроек,

по следующим критериям:

* размер (формы, шрифт, объем, Ш\В\Д, расстояния)

* цвет (всех отдельных частей)

* назначение и расположение заданных деталей (буквы, клетки)

* информационная текстовая часть (свободный текст = контакты, реклама)

Описание:

код исполнен по характеру кликания мышкой на теле кроссворда в местах клеток

разгадываемых слов и вписывания ответов в отдельное поле, где также по желанию

можно проверить правильность уже вписанных слов, нажав при этом соответствующую

кнопку.

Также информационное поле визуально отображает:

- сам вопрос в виде полной формулировки

- место, обозначенное точками и указание количества букв разгадываемого слова

- здесь же находятся кнопки "ДА" -подтверждения ввода слова, "Отмены" или "Подсказки"

вводимого слова (слово становиться на свое место автоматически)

После полного разгадывания достаточно нажать кнопку "Проверить ошибки" и в случае

положительного ответа появляется информационное окно с рекламой об издателе данного

кроссворда и контакты.

Процесс разгадывания завершен.

Просмотреть реализацию работы данного кода

- можно по ссылке: lineword.info/arhiv

Условия:

1. Время для создания формы ограничено - 1 месяц

2. Открытый код может быть передан для работы только в случае полной договоренности

о старте выполнения заказа.

3. Территориальные приоритеты для выполнения заказа: - однозначно Харьков и область,

однако не исключена возможность договоренности с иногородним, в случае визуального

контакта и личной встречи в Харькове.

4. Портфолио любых своих подтвержденных работ однозначно в личку.

5. Бюджет для выполнения данного заказа не определен точно и рамок четких пока не имеет,

но на основании условных визуальных договоренностей будет найден обязательно и конкретно.

6. Сроки для поиска исполнителя ограничены:

- с момента публикации = 2 недели

Спасибо. Ждем вопросов и предложений.

10 лет назад
vlaslav
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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