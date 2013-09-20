Онлайн кроссворд

Всем доброго сентябрьского дня. Нужно написать модуль под DataLife Engine (версии 9.8), посредством которого администратор будет давать пользователям миссии, состоящие из заданий. Функционал модуля (в основном админпанели) описан в прикрепленном файле начального технического задания (RTF и TXT-версия).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача следующего характера...
*Дано:
- рабочий код, написанный на HTML, JavaScript, CSS
*Необходимо:
- создать и прикрутить форму под исполняемый код для изменения данных и настроек,
по следующим критериям:
* размер (формы, шрифт, объем, Ш\В\Д, расстояния)
* цвет (всех отдельных частей)
* назначение и расположение заданных деталей (буквы, клетки)
* информационная текстовая часть (свободный текст = контакты, реклама)
Описание:
код исполнен по характеру кликания мышкой на теле кроссворда в местах клеток
разгадываемых слов и вписывания ответов в отдельное поле, где также по желанию
можно проверить правильность уже вписанных слов, нажав при этом соответствующую
кнопку.
Также информационное поле визуально отображает:
- сам вопрос в виде полной формулировки
- место, обозначенное точками и указание количества букв разгадываемого слова
- здесь же находятся кнопки "ДА" -подтверждения ввода слова, "Отмены" или "Подсказки"
вводимого слова (слово становиться на свое место автоматически)
После полного разгадывания достаточно нажать кнопку "Проверить ошибки" и в случае
положительного ответа появляется информационное окно с рекламой об издателе данного
кроссворда и контакты.
Процесс разгадывания завершен.
Просмотреть реализацию работы данного кода
- можно по ссылке: lineword.info/arhiv
Условия:
1. Время для создания формы ограничено - 1 месяц
2. Открытый код может быть передан для работы только в случае полной договоренности
о старте выполнения заказа.
3. Территориальные приоритеты для выполнения заказа: - однозначно Харьков и область,
однако не исключена возможность договоренности с иногородним, в случае визуального
контакта и личной встречи в Харькове.
4. Портфолио любых своих подтвержденных работ однозначно в личку.
5. Бюджет для выполнения данного заказа не определен точно и рамок четких пока не имеет,
но на основании условных визуальных договоренностей будет найден обязательно и конкретно.
6. Сроки для поиска исполнителя ограничены:
- с момента публикации = 2 недели
Спасибо. Ждем вопросов и предложений.
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