Сделать загрузку сразу нескольких фото на сайт

Всем доброго сентябрьского дня. Нужно написать модуль под DataLife Engine (версии 9.8), посредством которого администратор будет давать пользователям миссии, состоящие из заданий. Функционал модуля (в основном админпанели) описан в прикрепленном файле начального технического задания (RTF и TXT-версия).
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Необходимо реализовать алгоритм загрузки сразу нескольких фотографий на сайт (кнопка обзор, выделаем фото и нажимаем загрузить).
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