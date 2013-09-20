Работа validation form jquery

$50
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок138 просмотров
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Имеется форма с валидацией на ввод данных. Всё работает, однако кое-что надо изменить.

Требуется:

1. Переделать проверку поля input даты рождения. Если младше 18, показать сообщение.

2. Переделать проверку поля input даты, чтобы нельзя было вводить прошедшие и сегодняшнюю дату.

Работа срочная СЕЙЧАС.

jQuery
10 лет назад
dmon-co
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов
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