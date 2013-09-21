Почистить хостинг от вирусов

Хостинг от Logol 2-ой день подряд блокирует площадку в связи с рассылкой спама. На этой площадке 1 сайт на Джумле и 2 на Вордпресс. Необходимо почистить ее от вирусов. Желательно сегодня до 14:00, т.к. есть вероятность, что в 14:00 ее снова закроют.