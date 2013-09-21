Скрипт для перехода по ссылкам в почте

мне нужен скрипт на php, который будет делать следующее:

Из текстового файла возьмет логин, пароль и адресс почтового сервера для почтового ящика и зайдет на почту. Там найдет все письма, в теме которых есть определенное слово или словосочетание, которое я введу в настройках заранее. В этих письмах будет 2 ссылки. Скрипт должен скопировать ссылку, в тексте которой будет "edit_post" в отдельный текстовый файл, и перейти по ссылке, в тексте которой есть слово "aktiv". Если на странице, которая откроется будет фраза "неверный код", то ссылка копируется в еще один отдельный текстовый файл.

То есть на выходе будет 2 файла, в одном будут все ссылки с текстом "edit_post" из всех сообщений. А во втором только ссылки с текстом "aktiv", при переходе на которые выбивал текст "неверный код".

Потом перейдет к следующему ящику и сделает то же самое