Скрипт для перехода по ссылкам в почте

$15
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки203 просмотра
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мне нужен скрипт на php, который будет делать следующее:

Из текстового файла возьмет логин, пароль и адресс почтового сервера для почтового ящика и зайдет на почту. Там найдет все письма, в теме которых есть определенное слово или словосочетание, которое я введу в настройках заранее. В этих письмах будет 2 ссылки. Скрипт должен скопировать ссылку, в тексте которой будет "edit_post" в отдельный текстовый файл, и перейти по ссылке, в тексте которой есть слово "aktiv". Если на странице, которая откроется будет фраза "неверный код", то ссылка копируется в еще один отдельный текстовый файл.

То есть на выходе будет 2 файла, в одном будут все ссылки с текстом "edit_post" из всех сообщений. А во втором только ссылки с текстом "aktiv", при переходе на которые выбивал текст "неверный код".

Потом перейдет к следующему ящику и сделает то же самое

10 лет назад
siralhimik
Сергей 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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