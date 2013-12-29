Сделать панель на Javascript( показ картинок)

В таблице Mysql существует поле tags, где через запятую перечислены некие слова/фразы. Требуется сделать список/облако тегов на основе данных из этого поля, чтобы его можно было выводить по количеству совпадений и сортировать каким-нибудь образом. Например, есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сейчас решение такое - http://www.shkom.ru/hudozhestvennaya-kovka/aksessuary/nabor-kaminnyj.html
, будет Специальная кнопка - которая открывает модальное окно - в этом окне нужно сделать что-то похожее на прикрепленный файл - нижний полоска должна иметь возможность управлению мышкой ( я двигаю колесико - картинки меняются п зависимости от этого) - также предусмотреть 2 клавиши - стоп и старт
Окно и модал рисовать не нужно - это все есть нужно только объект, и функции для кручения
У меня есть список картинок - нужно также сделать чтоб вывод картинок был более плавным( возможно я ошибся с показом! их)
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