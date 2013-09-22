PHP: список тегов на основе одного поля в Mysql

http://студия-альянс.рф/ http://centr-service.org/index.html по первому тз 1. В шаблоне есть косяки нужно исправить 2. вернуть к жизни форму заказа 3. форму проверки "статус заказа" поставить на видное место 4. Включаем творческий подход и если видете что сайт где то можно улучшить, значит ...
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В таблице Mysql существует поле tags, где через запятую перечислены некие слова/фразы. Требуется сделать список/облако тегов на основе данных из этого поля, чтобы его можно было выводить по количеству совпадений и сортировать каким-нибудь образом.
Например, есть три записи в поле tags:
- интернет, программирование, php, mysql, сайт, html
- программирование, php, скрипт, функции mysql, интернет
- javascript, java, delphi, php, C++, дизайн сайтов
Должно выводиться что-то вроде:
- php (3)
- интернет (2)
- программирование (2)
- delphi (1)
- html (1)
- java (1)
и т.п.
Чтобы можно было сортировать, например, по количеству записей и алфавиту.
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