PHP: список тегов на основе одного поля в Mysql

В таблице Mysql существует поле tags, где через запятую перечислены некие слова/фразы. Требуется сделать список/облако тегов на основе данных из этого поля, чтобы его можно было выводить по количеству совпадений и сортировать каким-нибудь образом.

Например, есть три записи в поле tags:

- интернет, программирование, php, mysql, сайт, html

- программирование, php, скрипт, функции mysql, интернет

- javascript, java, delphi, php, C++, дизайн сайтов

Должно выводиться что-то вроде:

- php (3)

- интернет (2)

- программирование (2)

- delphi (1)

- html (1)

- java (1)

и т.п.

Чтобы можно было сортировать, например, по количеству записей и алфавиту.