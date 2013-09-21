Разработка модуля для WHMCS

Требуется разработать модуль WHMCS для интеграции с OpenNebula (opennebula.org).

Далее будут необходимы еще ряд различных модулей для данного биллинга, соответственно подразумевается очень долгосрочное сотрудничество.

Компаниям и командам просьба не беспокоить!

Крайне желателен опыт создания модулей и работы с WHMCS (ссылка и что именно делали).

Указывать ориентировочную стоимость (неадекватные "хотелки" с запада просьба там и спрашивать) часа работы и непосредственно полностью за разработку модуля, а также минимальные сроки выполнения задачи.