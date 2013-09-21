Доработка сайта на Joomla 2.5.

Сайт представляет собой систему многопользовательских игр на деньги. На данный момент реализован биллинг и одна игра – Морской бой(требует небольшой доработки). Нужно разработать еще две простых игры, организовать автоматический ввод/вывод средств через WebMoney Merchant(перс. аттестат в наличии) и еще несколько наработок по мелочи. Подробности в ТЗ.