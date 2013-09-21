Размещение файлов

Нужно постить (публиковать) мои файлы из папки на сервере - в блог (в адрес урл) на другом сервере.

В рандомное время. От 2 часов до 2 суток. Длинные файлы нужно резать на части - постраничная публикация.

К каждой странице в публикацию поста добавлять картинку, файл берётся тоже из папки на сервере.

Если коротко: есть 2 папки с картинками и с текстами - оттуда нужно постить в указанные в конфиге адреса УРЛ.

Я буду только добавлять в свои папки фотки и тексты, а постер сам постит их в блог.

У меня есть хостинг, там лежат мои файлы, там же будет скрипт публикатор, можно на перле можно на РНР.

могу дать доступ к FTP и если нужно домен.

Оплата после тестирования скрипта.