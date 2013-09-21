Поднять сервер базы данных на VPS

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка96 просмотров
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Вторую ночь падает сервер баз данных. Просьба помочь разобраться.

10 лет назад
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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