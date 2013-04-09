Доработка сайта по ТЗ. CMS MODx

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок150 просмотров

Вводные:

- Проект astatravel.ru создан на CMS – MODx

- Есть ТЗ по доработкам.

- Оплата после выполнения проекта и доработок на вашем сервере.

На выходе:

- Работающий проект на вашем тестовом хостинге через 5 – 7 дней.

- Для успешных и ответственных – постоянное сотрудничество.

ТЗ высылается по запросу.

MODX
12 лет назад
workseo
Иванов 
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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