Размещение браузерных игр в Chrome Web Store

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Интересует размещение 6-10 игровых (браузерные игры) проектов в Chrome Web Store. Крайне желателен личный опыт размещения проектов в этом Store. Специальная адаптация не нужна, линк должен вести непосредственно на главную страницу проекта.

12 лет назад
newbot
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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