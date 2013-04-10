Детский лагерь для инвалидов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки152 просмотра

Добрый день, уважаемые программисты

К нам обратились представители общественной организации, которая строит лагерь для детей-инвалидов. С помощью фрилансеров был создан дизайн, и сейчас встала задача воплотить это программно.

Нужна ваша помощь за минимальный бюджет сделать сайт.

Техническое задание в приложении. Дизайн в приложении.

12 лет назад
virom-barnaul
Виталий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров