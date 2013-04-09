Сделать поиск по сайту

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Закрыт2 заявки100 просмотров

Добрый день.

Требуется организовать поиск по сайту postelka5.ru - cms сайта (bmshop5) такую возможность не предусматривает. Решения от Я или Гугл не устраивают - товары часто меняются, нужен актуальный поиск + кастомный вывод.

Требования: поиск ищет по описаниям товаров, категорий и заголовкам.

Вывод - небольшая картинка-превьюшка слева, справа сниппет.

Интересуют недорогие решения (возможно на основе готовых бесплатных скриптов). Главное, что б все это работало.

Указывайте, пожалуйста, сроки и цены.

12 лет назад
gtauter
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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