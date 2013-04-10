Написание фильтра для и-магазина одежды

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Закрыт3 заявки163 просмотра

Магазин на PrestaShop.

Образец фильтра - http://www.asos.com/Women/New-In-Clothing/Cat/pgecategory.aspx?cid=2623

Подробности - после заявки.

PrestaShop
12 лет назад
alexeycus
Алексей 
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

melenchenko
Роман 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$300
10 дней

Заявки фрилансеров

melenchenko
Роман 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад