Необходимо создать для сайта (php + mysql) систему тикетов для службы технической поддержки пользователей ТЗ вышлю по email Предпочтение отдается готовым решениям 1) добавить на ...
Починить почтовую рассылку на сайте
В интернет-магазине на PHP проблема с почтой. Когда клиент оформляет заказ, ему должно приходить уведомление о том, что заказ успешно оформлен, а администратору должно приходить уведомление о том, что поступил новый заказ.
Уведомление администратору приходит всегда, а вот уведомление клиенту не приходит на почты rambler, gmail и mail. На почту yandex и на доменные почту уведомления приходят.
Причем, на почту отправителя письма не приходит уведомление о том, что сервер не смог доставить сообщение.
Данная проблема именно в программном коде, так как если отправлять письмо с почты-отправителя напрямую на почтовые ящики rambler, gmail и mail, почта успешно доходит.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно на сайте сделать что бы при добавлении например многостраничной книги, мы нажимали на кнопку добавить следующую страницу и у нас генерировался код страничек внизу (1-2-3-4-5...) (пример http://www.zastavki.com/rus/3D-graphics/5/) автоматически (сейчас он делается вручную). Сайт ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
сайт: http://koroleva-dorog.ru/ Сайт не корректно отображается на мобильных устройствах: на главной странице видна только шапка и ссылки внизу страницы, на страницах автоинструкторов информация не на месте. Нужно устранить эти проблемы, не меняя ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте, Есть готовый дизайн сайта. По функционалу практически не отличается от стандартного интернет-магазина в демоверсии Битрикса. Требуется натянуть дизайн на Битрикс (Бизнес) и настроить структуру сайта. Кому ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Всем привет. Необходимо наладить Drupal SMPT Authentication Support (хостинг Godaddy). Кто поможет?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Подробное ТЗ СМОТРИТЕ ТЗ В ПРИЛОЖЕНИИ! Перед выполнением работы обязательно обсуждение звонком по скайпу В меню сделать раздел «Тестирование» Открывается два варианта тестирования 1. Оценка развития детей ...Завершен12 лет назад
Компания занимается розничной реализацией топлива на АЗС. Работает с Терминалами «Петроль». Клиенты могут расчитыватся по топливным картам Петроля. Хотят на сайте установить личный кабинет, для того что-бы их клиенты могли отслеживать историю соего баланса смарт-карт. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
PHP, MYSQL, JSON, часть кода на C 1) модернизировать фронтенд 2) изменить работу с внутренними счетами/транзакциями и многое другое. 3) в случае необходимости внести изменения в бэкэнд (написан на C) ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Вот тут http://extraslot.com/ если нажат в таблице топа на гаминатор или азартплей, будет скрипт который автоматически сканирует доступное для человека зеркало и кидает на него. Сделано это потому что некоторые зеркала закрыты провайдерами. ...Завершен12 лет назад