Починить почтовую рассылку на сайте

В интернет-магазине на PHP проблема с почтой. Когда клиент оформляет заказ, ему должно приходить уведомление о том, что заказ успешно оформлен, а администратору должно приходить уведомление о том, что поступил новый заказ.

Уведомление администратору приходит всегда, а вот уведомление клиенту не приходит на почты rambler, gmail и mail. На почту yandex и на доменные почту уведомления приходят.

Причем, на почту отправителя письма не приходит уведомление о том, что сервер не смог доставить сообщение.

Данная проблема именно в программном коде, так как если отправлять письмо с почты-отправителя напрямую на почтовые ящики rambler, gmail и mail, почта успешно доходит.