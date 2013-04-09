Внести изменения в систему онлайн банкинга

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки105 просмотров

PHP, MYSQL, JSON, часть кода на C

1) модернизировать фронтенд

2) изменить работу с внутренними счетами/транзакциями и многое другое.

3) в случае необходимости внести изменения в бэкэнд (написан на C)

Техническое задание направлю по запросу

MySQLPHP
12 лет назад
superbank
Максим 
62 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров