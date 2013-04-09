Здраствуйте. Нужен php скрипт для скачивания .APK файлов бесплатных приложений с магазина google play. Например указываю скрипту (или функции) название пакета (например com.rovio.angrybirds) и он скачивает приложение в папку на сервере. Есть PHP-api https://github.com/outlying/google-play-api-php ...
Внести изменения в систему онлайн банкинга
PHP, MYSQL, JSON, часть кода на C
1) модернизировать фронтенд
2) изменить работу с внутренними счетами/транзакциями и многое другое.
3) в случае необходимости внести изменения в бэкэнд (написан на C)
Техническое задание направлю по запросу
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