Сайт на WP

Дизайн сайта есть и утвержден.

Необходимо сверстать и натянуть на WP.

Сайт двуязычный-русс. и англ. языки.

Макеты во вложении. Думаю по макетам все понятно. Если есть вопросы-задавайте.

На главной странице и на внутренних, чтоб была возможность добавлять и изменять любой раздел или фото с админки сайта.

указывайте обязательно сроки и стоимость.