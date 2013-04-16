Здраствуйте. Нужен php скрипт для скачивания .APK файлов бесплатных приложений с магазина google play. Например указываю скрипту (или функции) название пакета (например com.rovio.angrybirds) и он скачивает приложение в папку на сервере. Есть PHP-api https://github.com/outlying/google-play-api-php ...
Сайт на WP
Дизайн сайта есть и утвержден.
Необходимо сверстать и натянуть на WP.
Сайт двуязычный-русс. и англ. языки.
Макеты во вложении. Думаю по макетам все понятно. Если есть вопросы-задавайте.
На главной странице и на внутренних, чтоб была возможность добавлять и изменять любой раздел или фото с админки сайта.
указывайте обязательно сроки и стоимость.
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Заявки фрилансеров
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