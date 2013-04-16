Сайт на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок169 просмотров

Дизайн сайта есть и утвержден.

Необходимо сверстать и натянуть на WP.

Сайт двуязычный-русс. и англ. языки.

Макеты во вложении. Думаю по макетам все понятно. Если есть вопросы-задавайте.

На главной странице и на внутренних, чтоб была возможность добавлять и изменять любой раздел или фото с админки сайта.

указывайте обязательно сроки и стоимость.

WordPress
12 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
12 лет назад
$100
2 дня
Спасибо Максиму за сотрудничество. Все на высшем уровне. Отдельное спасибо за инструкцию к админке. Рекомендую к сотрудничеству. P.S. Дальше буду сотрудничать с Максимом.
Только положительные эмоции от сотрудничества. Побольше бы таких заказчиков.

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
12 лет назад