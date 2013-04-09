PHP скрипт, форма подбора тарифа

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Закрыт6 заявок132 просмотра

Необходима форма подбора тарифа для посетителей сайта:

1. Клиент вводит данные

номер

кол-во линий

кол-во минут

юр или физ лицо

2. После заполнения жмет кнопку Подобрать и ему сразу под формой выводятся данные по тарифам.

3. При изменении параметров автоматически выдается другой тариф.

Более подробно вышлю в личку.

PHP
12 лет назад
aaredyota
Андрей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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