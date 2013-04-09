PHP скрипт, форма подбора тарифа

Здраствуйте. Нужен php скрипт для скачивания .APK файлов бесплатных приложений с магазина google play. Например указываю скрипту (или функции) название пакета (например com.rovio.angrybirds) и он скачивает приложение в папку на сервере. Есть PHP-api https://github.com/outlying/google-play-api-php ...