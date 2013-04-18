Скрипт редиректа

Вот тут http://extraslot.com/ если нажат в таблице топа на гаминатор или азартплей, будет скрипт который автоматически сканирует доступное для человека зеркало и кидает на него. Сделано это потому что некоторые зеркала закрыты провайдерами.

Требуется написание такого же сканера-редиректа. От вас сроки и стоимость. Если ещё краткое описание планируемых технологий, то вообще супер. Оплата WM.