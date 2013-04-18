Скрипт редиректа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка132 просмотра

Вот тут http://extraslot.com/ если нажат в таблице топа на гаминатор или азартплей, будет скрипт который автоматически сканирует доступное для человека зеркало и кидает на него. Сделано это потому что некоторые зеркала закрыты провайдерами.

Требуется написание такого же сканера-редиректа. От вас сроки и стоимость. Если ещё краткое описание планируемых технологий, то вообще супер. Оплата WM.

12 лет назад
Matrixcracker
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Fer0x
33 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Всё сделано как надо и в срок, спасибо за сотрудничество
Очень доволен сотрудничеством.

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Fer0x
33 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад