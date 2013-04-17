Здраствуйте. Нужен php скрипт для скачивания .APK файлов бесплатных приложений с магазина google play. Например указываю скрипту (или функции) название пакета (например com.rovio.angrybirds) и он скачивает приложение в папку на сервере. Есть PHP-api https://github.com/outlying/google-play-api-php ...
Разработать анкетное тестирование онлайн (ТЗ есть)
Подробное ТЗ
СМОТРИТЕ ТЗ В ПРИЛОЖЕНИИ!
Перед выполнением работы обязательно обсуждение звонком по скайпу
В меню сделать раздел «Тестирование»
Открывается два варианта тестирования
1. Оценка развития детей до 16 месяцев (шкала KID)
2. Оценка развития детей от 14 месяцев до 3.5 лет (шкала RCDI-2000)
Заходим в любой из разделов: там заголовок соответственно выбранному варианту и анкета:
(КАРТИНКА)
Также добавить поле e-mail (необязательно). Все остальные поля обязательны для заполнения.
Внизу кнопка ДАЛЕЕ.
На следующем шаге необходимо ответить на 250 (двести пятьдесят) вопросов приблизительно. Сканы вопросов вышлю (в базу данных они уже вбиты, но нужно проверить, правильно ли. При необходимости вбить заново. Для каждого из вариантов тестирования – свои вопросы. То есть в одном 252, и в другом 216. Но для программирования не вижу в этом никакой проблемы.
На каждый вопрос есть три варианта ответа: 1, 2, 3.
1: да, научился это делать за последний месяц
да, давно это делает
2: да, делала это раньше, но сейчас перерос это
3: нет, еще не может этого делать
В обоих тестах ответы одинаковые.
Целесообразно разбить на шаги. Например, по 20 вопросов на страницу. Наверху надпись: ШАГ №2 из 14 шагов.
Скрипт должен быть устойчив к обновлению страницы, т.е. чтобы не выводилось сообщение повторной отправки метода POST, чтобы не путать посетителя.
После завершения последнего шага выводится сообщение:
Спасибо за заполнение тестирования, ваши данные отправлены лечащему врачу и в скором времени будут обработаны. Ваш номер тестирования: #33333.
Администратору должна быть возможность посмотреть результаты тестирования, зайдя в тестирование по паролю, например панда-мед.рф/testadmin.php.
(ТАБЛИЦА)
Заходим в анкету
(ТАБЛИЦА)
При наведении на номер вопроса всплывает сам вопрос.
Такая таблица отправляется администратору на адрес (МОЙ ЕМЕИЛ) после выполнения тестирования.
Мне необходимо будет указать в каком месте скрипта я могу изменить email
Все критерия выполнения описаны в ТЗ
Перед тем, как оставить заявку, смотрите ТЗ
В случае необоснованного невыполнения сроков, я меняю пароли,
восстанавливаю бэкап и перехожу к другому исполнителю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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