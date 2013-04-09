Программист для поддержки сайта

Добрый день.

Ищу людей, готовых дописывать новый функционал для сервиса знакомств и вносить правки в уже имеющийся.

Сайт: sosoweb.biz

Правки которые нужно сделать сегодня:

1. Определение знака зодиака по дате рождения.

2. Ввести поле Статус.

3. Вывести поле "О себе" (уже есть в БД)

4. Подправить верстку на некоторых страницах сайта.

Работа по ТЗ. То есть отправляю тз, оцениваете - работает. Работы много :)

Оставляте контакты, приоретет icq/skype/mail