Программист для поддержки сайта

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Закрыт2 заявки122 просмотра

Добрый день.

Ищу людей, готовых дописывать новый функционал для сервиса знакомств и вносить правки в уже имеющийся.

Сайт: sosoweb.biz

Правки которые нужно сделать сегодня:

1. Определение знака зодиака по дате рождения.

2. Ввести поле Статус.

3. Вывести поле "О себе" (уже есть в БД)

4. Подправить верстку на некоторых страницах сайта.

Работа по ТЗ. То есть отправляю тз, оцениваете - работает. Работы много :)

Оставляте контакты, приоретет icq/skype/mail

12 лет назад
AlexArt
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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