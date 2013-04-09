Необходимо создать для сайта (php + mysql) систему тикетов для службы технической поддержки пользователей ТЗ вышлю по email Предпочтение отдается готовым решениям 1) добавить на ...
Программист для поддержки сайта
Добрый день.
Ищу людей, готовых дописывать новый функционал для сервиса знакомств и вносить правки в уже имеющийся.
Сайт: sosoweb.biz
Правки которые нужно сделать сегодня:
1. Определение знака зодиака по дате рождения.
2. Ввести поле Статус.
3. Вывести поле "О себе" (уже есть в БД)
4. Подправить верстку на некоторых страницах сайта.
Работа по ТЗ. То есть отправляю тз, оцениваете - работает. Работы много :)
Оставляте контакты, приоретет icq/skype/mail
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