Разместить на сайте имеющуюся верстку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок135 просмотров

Есть сайт с админкой на JAVA

Нужно разместить на сайте имеющуюся вестку на одну страницу и табличку во всплывающем окне .

А также написать и встроить код отправки панорамного снимка при нажатии на кнопку "Отправить"

на заданный почтовый ящик.

Желательно предусмотреть предупреждения о незаполненных полях и неправильно набранном e-mail.

При необходимости вставить капча-код.

Кнопка "Сравнение цен с московскими" должна открывать в всплывающем окне табличку

со второй страницы.

Верстка готова.

Java
12 лет назад
OKtaedr
Иван 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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