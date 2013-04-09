Необходимо создать для сайта (php + mysql) систему тикетов для службы технической поддержки пользователей ТЗ вышлю по email Предпочтение отдается готовым решениям 1) добавить на ...
Разместить на сайте имеющуюся верстку
Есть сайт с админкой на JAVA
Нужно разместить на сайте имеющуюся вестку на одну страницу и табличку во всплывающем окне .
А также написать и встроить код отправки панорамного снимка при нажатии на кнопку "Отправить"
на заданный почтовый ящик.
Желательно предусмотреть предупреждения о незаполненных полях и неправильно набранном e-mail.
При необходимости вставить капча-код.
Кнопка "Сравнение цен с московскими" должна открывать в всплывающем окне табличку
со второй страницы.
Верстка готова.
Заявки фрилансеров
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