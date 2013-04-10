Магазин на PrestaShop. Образец фильтра - http://www.asos.com/Women/New-In-Clothing/Cat/pgecategory.aspx?cid=2623 Подробности - после заявки.
Переделать шаблон joomla под наши требования
Требуется пределать шаблон Joomla под наши требования.
1. Добавить в шапку главной страницы кнопки с переходом: Facebook, Twitter, ВК, instargam, vimeo
2. Добавить в шапку главной страницы контактный телефон, e-mail
3. Перевести названия разделов на русский язык
4. Добавить логотип на главную
5. В нижней части сайта вставить надпись: России, город ..... права защищены и т.п.
6. Добавить Яндекс карту в контакты
7. Установить JivoSite
8. Добавить по 2-3 шт новой страницы в каждый раздел сайта
Исполнитель желателен из Москвы, но так же рассмотрим другие города.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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