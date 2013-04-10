Переделать шаблон joomla под наши требования

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок117 просмотров

Требуется пределать шаблон Joomla под наши требования.

1. Добавить в шапку главной страницы кнопки с переходом: Facebook, Twitter, ВК, instargam, vimeo

2. Добавить в шапку главной страницы контактный телефон, e-mail

3. Перевести названия разделов на русский язык

4. Добавить логотип на главную

5. В нижней части сайта вставить надпись: России, город ..... права защищены и т.п.

6. Добавить Яндекс карту в контакты

7. Установить JivoSite

8. Добавить по 2-3 шт новой страницы в каждый раздел сайта

Исполнитель желателен из Москвы, но так же рассмотрим другие города.

Joomla
12 лет назад
zadira004
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
Великолепный исполнитель! 10 балов из 10! Рекомендую к работе!
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад