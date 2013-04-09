Написание модуля для Prestashop

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки103 просмотра

Нужно написать модуль раздельной доставки товаров,чтоб для определенного товара была доступна та или иная форма доставки но при этом остальных форм не было видно,то есть не было возможности выбрать другой способ доставки если он не доступен

PrestaShop
12 лет назад
vania77
Иван 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

vicdev
Виктор 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$50
10 дней

Заявки фрилансеров

vicdev
Виктор 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад