Магазин на PrestaShop. Образец фильтра - http://www.asos.com/Women/New-In-Clothing/Cat/pgecategory.aspx?cid=2623 Подробности - после заявки.
Написание модуля для Prestashop
Нужно написать модуль раздельной доставки товаров,чтоб для определенного товара была доступна та или иная форма доставки но при этом остальных форм не было видно,то есть не было возможности выбрать другой способ доставки если он не доступен
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Требуется пределать шаблон Joomla под наши требования. 1. Добавить в шапку главной страницы кнопки с переходом: Facebook, Twitter, ВК, instargam, vimeo 2. Добавить в шапку главной страницы контактный телефон, e-mail 3. Перевести ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $17
1. Сделать подсветку активного пункта главного меню. 2. Изменить правую колонку сайта, удалив ненужное, поставить в нужном порядке, добавить виджеты "Мне нравится" соц. сетей. 3. Поправить RSS (сейчас ссылка идет на ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется настройка выгрузки товаров в Яндекс маркет. Джумла 2,5+VMЗакрыт12 лет назад
требуется написать модуль "фотогалерея" подобно http://www.geotechnica.ru/objects/ сайт для которого нужно написать модуль http://stroi.msk.ru/ движок wpier.ru сроки, стоимостьЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть сайт с админкой на JAVA Нужно разместить на сайте имеющуюся вестку на одну страницу и табличку во всплывающем окне . А также написать и встроить код отправки панорамного ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Задача: автоматизировать создания коммерческого предложения (далее КП). Итак, есть КП в doc формате. Информация для его заполнения берется из 3 источников (2 cvs файла и один xls). ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Ищу людей, готовых дописывать новый функционал для сервиса знакомств и вносить правки в уже имеющийся. Сайт: sosoweb.biz Правки которые нужно сделать сегодня: 1. Определение знака зодиака по ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
В интернет-магазине на PHP проблема с почтой. Когда клиент оформляет заказ, ему должно приходить уведомление о том, что заказ успешно оформлен, а администратору должно приходить уведомление о том, что поступил новый заказ. ...Закрыт12 лет назад