Сервис исполнения заданий

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки348 просмотров

Требуется разработать сервис исполнения заданий с интегрированной партнёрской программой. Под ключ или программную часть. Наиболее похожим по функционалу является сервис youdo.com. Но в отличии от него - задания будут строго одного типа.

Интересуют люди с опытом разработки партнёрских программ, фрилансерских сайтов и дизайнов для них.

Начинать беседу лучше сразу с указания своих работающих работ по этим тематикам.

Бюджет нормальный.

12 лет назад
dig555
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

LoveITgroup
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад
$5330
34 дня
Работа над проектом всё ещё продолжается, т.к. постоянно открываются новые горизонты и появляются идеи. За всё это время и Алексей и его команда зарекомендовали себя очень положительно. Поэтому занесены в "мои любимые исполнители" и могут претендовать на следующие мои крупные проекты.
Сотрудничество длится более года. Высококвалифицированный специалист - работать одно удовольствие - абсолютное взаимопонимание, корректная коммуникация. Категорически рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

LoveITgroup
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад