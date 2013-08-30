Требуется разработать сервис исполнения заданий с интегрированной партнёрской программой. Под ключ или программную часть. Наиболее похожим по функционалу является сервис youdo.com. Но в отличии от него - задания будут строго одного типа.

Интересуют люди с опытом разработки партнёрских программ, фрилансерских сайтов и дизайнов для них.

Начинать беседу лучше сразу с указания своих работающих работ по этим тематикам.

Бюджет нормальный.