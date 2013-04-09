Создание сайа на фреймворке (Yii и тд.)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки168 просмотров

Нужен толковый программист для реализации интересного проекта на фреймворке PHP, пока выбор пал на Yii. Рассматриваем варианты - предлагайте.

Исходники: макет 10 отрисованных страниц

Бюджет около 300$ на работу и 100$ на доработки, шлифовку, доделки.

Прошу писать исполнителей только с отзывами и примерами работ, портфолио. Не тратьте свое и мое время.

PHPYii
12 лет назад
seonika2012
Александр 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров