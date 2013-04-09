Добрый день, уважаемые программисты К нам обратились представители общественной организации, которая строит лагерь для детей-инвалидов. С помощью фрилансеров был создан дизайн, и сейчас встала задача воплотить это программно. Нужна ваша помощь ...
Создание компонента доски объявления
нужно создать компонент для joomla доска объявлений с возможностью оплатой за объявления и добавления объектов через word документ (кучей). возможно переделать существующей компонент без разнице главное чтоб отвечал требованиям. более подробно расскажу что нужно если определюсь с исполнителем здесь.
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