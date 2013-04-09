Создание компонента доски объявления

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка111 просмотров

нужно создать компонент для joomla доска объявлений с возможностью оплатой за объявления и добавления объектов через word документ (кучей). возможно переделать существующей компонент без разнице главное чтоб отвечал требованиям. более подробно расскажу что нужно если определюсь с исполнителем здесь.

Joomla
12 лет назад
aleks43127
Ефим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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