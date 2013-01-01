Оптимизировать базу вики

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка95 просмотров

Есть база на вики, которая за 2 года использования выросла до 3 Гб, хотя содердания там на порядок-2 меньше.

Необходимо удалить старую информацию об изменениях, ревизии, оптимизировать БД с сохранением контента, возможно почистить от спама.

Исполнитель раньше выполнял подобную работу.

12 лет назад
fgroup
45 лет
20 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров