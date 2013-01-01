Поставить защиту от ботов

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Закрыт4 заявки127 просмотров

Есть три сайта: два на HTML и один на MODx. Проблема: через формы обратной связи валит спам. Нужно поставить защиту от ботов, желательно такую, чтоб не раздражала пользователей.

HTMLMODX
12 лет назад
viacheslav
55 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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