Добрый день, уважаемые программисты К нам обратились представители общественной организации, которая строит лагерь для детей-инвалидов. С помощью фрилансеров был создан дизайн, и сейчас встала задача воплотить это программно. Нужна ваша помощь ...
Поставить защиту от ботов
Есть три сайта: два на HTML и один на MODx. Проблема: через формы обратной связи валит спам. Нужно поставить защиту от ботов, желательно такую, чтоб не раздражала пользователей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Клиент забивает артикул, оформляется заказ на стороннем ресурсе, используя готовую учетку на стороннем ресурсеВеб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать модуль для Joomla 2.5 отображения содержимого файла CSV в виде таблицы в контенте страницы с использованием AJAX. Предложения по цене напрвлять через "Приватное сообщение" БОЛЕЕ ПОДРОБНО В ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
нужно создать компонент для joomla доска объявлений с возможностью оплатой за объявления и добавления объектов через word документ (кучей). возможно переделать существующей компонент без разнице главное чтоб отвечал требованиям. более подробно расскажу что нужно если ...Закрыт12 лет назад
- $1000
Компании битмен требуется Веб-разработчик (Yii). Требования: • знание PHP5; • знание MySQL; • знание HTML-верстки, CSS, JavaScript; • уметь работать с Git; • уметь работать с Twitter Bootstrap; ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Бот/автоответчик для сайта Автоответчик должен поддерживать диалог, с написавшим ему пользователем в личных сообщениях сайта. Автоответчик не должен каждому пользователю всегда отвечать одинаково. Должна быть база ответо Структура: ...Закрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте, Необходима доработка сайта на YII Fraemwork. Нужно сделать что бы на сайт передавалась реферальная ссылка. Подробнее в ЛС. Спасибо!Закрыт12 лет назад
Требуется разработать сервис исполнения заданий с интегрированной партнёрской программой. Под ключ или программную часть. Наиболее похожим по функционалу является сервис youdo.com. Но в отличии от него - задания будут строго одного типа. Интересуют ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Нужен толковый программист для реализации интересного проекта на фреймворке PHP, пока выбор пал на Yii. Рассматриваем варианты - предлагайте. Исходники: макет 10 отрисованных страниц Бюджет около 300$ на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Требуется организовать поиск по сайту postelka5.ru - cms сайта (bmshop5) такую возможность не предусматривает. Решения от Я или Гугл не устраивают - товары часто меняются, нужен актуальный поиск + кастомный ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад