Требуется прикрутить к сайту http://jet-s.ru/ автооплату услуг из меню заказа соц.сетей. На данный момент прикручена только оплата киви/яндекс/вебмани с рандомной суммы заказа которую вводит юзер. Необходимо реализовать: пользователь на требуемой страницы выбирает ...
Создание калькулятора для интернет-магазина
Требуется создать калькулятор для интернет-магазина (OpenCart).
Интернет-магазин по заказу и продаже жалюзи, ролет и др. продукции
Калькулятор должен считать площадь готового изделия, определять сумму и дальше добавлять в стандартную корзину заказа.
К примеру, для горизонтальных жалюзи:
ширина Х высота Х цена. Цена зависит от системы (система standart, venus, venus eco & ...), от ширины ленты-ламели (16 и 25 мм). Минимальная площадь 0,5м2, на системах venus - 0.75m2. Для системы standart добавляется комплект фурнитуры (фиксированная цена), нижняя фиксация (фиксированная цена)
Для вертикальных жалюзи:
ширина Х высота Х цена. Минимальная расчетная ширина карниза 1000 мм, минимальная высота - 1500. Все что меньше округляется до 1000 и 1500 мм. Площадь считается по округленным, фактически изделие делается по указанным размерам.
Цена ткани за м2 берется из общего каталога или справочника.
Москитные сетки:
ширина Х высота Х цена. Цена зависит от профиля. Минимальная расчетная площадь 0,75 м2.
Покупатель вводит размеры светового проема, ему автоматом считает габаритный размер. 3 вида профиля для каждого свои прибавления к световому проему. + для рулонной москитной сетки отдельно
Тканевые ролеты считаются как 50 см за базовую ширину в 500 мм, высота до стандартной, указанной в справочнике. Если ширина более 500 мм, то для каждых 100 мм прибавляется фиксированная цена, которая указывается для каждой ткани. Для системы Uni отдельно прибавляется цена направляющих, которые считаются как высота х 2 х цена за м.п. направляющих.
Если сработаемся с исполнителем, то сделаем еще несколько видов калькулятора готовых изделий.
Магазин сейчас установлен на shopscript, но нет ничего сложного и другое поставить, т.к. наполнения нет никакого.
Предварительно бюджет 100 у.е. Если будет реализовано как "вау" - естественно, без премиальных не обойдется.
В принципе, есть готовый модуль http://grouppiex.com/opencart/width-length-sqm-calculator/index.php?route=product/product&path=59&product_id=55
но его функционал не полный и надо бы решить этот вопрос в нашем случае
А именно:
должны считаться минимальные ширина, высота, площадь, установлены максимальные ограничения на ширину и высоту.
Также для тканевых ролет не хватает суммирования по ширине базовой цены + за каждые 100мм дополнительно.
Для еще одной группы ролет надо вычислять площадь и прибавлять сумму за ширину как у обычных тканевых ролет.
Вобщем, если будут вопросы - велкам в личку
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