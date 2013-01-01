Создание калькулятора для интернет-магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок236 просмотров

Требуется создать калькулятор для интернет-магазина (OpenCart).

Интернет-магазин по заказу и продаже жалюзи, ролет и др. продукции

Калькулятор должен считать площадь готового изделия, определять сумму и дальше добавлять в стандартную корзину заказа.

К примеру, для горизонтальных жалюзи:

ширина Х высота Х цена. Цена зависит от системы (система standart, venus, venus eco & ...), от ширины ленты-ламели (16 и 25 мм). Минимальная площадь 0,5м2, на системах venus - 0.75m2. Для системы standart добавляется комплект фурнитуры (фиксированная цена), нижняя фиксация (фиксированная цена)

Для вертикальных жалюзи:

ширина Х высота Х цена. Минимальная расчетная ширина карниза 1000 мм, минимальная высота - 1500. Все что меньше округляется до 1000 и 1500 мм. Площадь считается по округленным, фактически изделие делается по указанным размерам.

Цена ткани за м2 берется из общего каталога или справочника.

Москитные сетки:

ширина Х высота Х цена. Цена зависит от профиля. Минимальная расчетная площадь 0,75 м2.

Покупатель вводит размеры светового проема, ему автоматом считает габаритный размер. 3 вида профиля для каждого свои прибавления к световому проему. + для рулонной москитной сетки отдельно

Тканевые ролеты считаются как 50 см за базовую ширину в 500 мм, высота до стандартной, указанной в справочнике. Если ширина более 500 мм, то для каждых 100 мм прибавляется фиксированная цена, которая указывается для каждой ткани. Для системы Uni отдельно прибавляется цена направляющих, которые считаются как высота х 2 х цена за м.п. направляющих.

Если сработаемся с исполнителем, то сделаем еще несколько видов калькулятора готовых изделий.

Магазин сейчас установлен на shopscript, но нет ничего сложного и другое поставить, т.к. наполнения нет никакого.

Предварительно бюджет 100 у.е. Если будет реализовано как "вау" - естественно, без премиальных не обойдется.

В принципе, есть готовый модуль http://grouppiex.com/opencart/width-length-sqm-calculator/index.php?route=product/product&path=59&product_id=55

но его функционал не полный и надо бы решить этот вопрос в нашем случае

А именно:

должны считаться минимальные ширина, высота, площадь, установлены максимальные ограничения на ширину и высоту.

Также для тканевых ролет не хватает суммирования по ширине базовой цены + за каждые 100мм дополнительно.

Для еще одной группы ролет надо вычислять площадь и прибавлять сумму за ширину как у обычных тканевых ролет.

Вобщем, если будут вопросы - велкам в личку

Opencart
11 лет назад
shinkarenko
Дмитрий 
41 год
19 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

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