Программист со знанием Drupal для готового сайта

ОЧЕНЬ СРОЧНО нужен программист, знающий платформу Drupal для поддержки и оптимизации уже готового сайта www.dreamsong.ru

Видим задачу в подготовке сайта для SEO (в т.ч. переверстке некоторых страниц), поддержке партнерской программы Ecommtools в существующем магазине и на одностраничниках в поддоменах, создании мобильной версии сайта в ближайшем будущем и решения текущих задач на сайте.

Оптимально, если есть SEO специалист в команде.

Работа удаленная. Оплату будем обсуждать с конкретным специалистом.