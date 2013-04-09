Программист со знанием Drupal для готового сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки82 просмотра

ОЧЕНЬ СРОЧНО нужен программист, знающий платформу Drupal для поддержки и оптимизации уже готового сайта www.dreamsong.ru

Видим задачу в подготовке сайта для SEO (в т.ч. переверстке некоторых страниц), поддержке партнерской программы Ecommtools в существующем магазине и на одностраничниках в поддоменах, создании мобильной версии сайта в ближайшем будущем и решения текущих задач на сайте.

Оптимально, если есть SEO специалист в команде.

Работа удаленная. Оплату будем обсуждать с конкретным специалистом.

Drupal
12 лет назад
Eliza_Semer
Елизавета 
42 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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