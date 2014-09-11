shinkarenko

Дмитрий shinkarenko

 
40 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Даю работу

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Пофиксить верстку/стили

    Требуется в дизайне пофиксить верстку, стили и т.п., чтоб корректно отображалось меню в мобильной версии, т.к. сейчас оно не работает. Проверить вывод иконок (соцсетей), картинок. Оригинал шаблона - http://html.imithemes.com/greenskeeper/header-style2.html Страничка того, что есть сейчас http://zhalyuzi.com.ua/index.php?id=386

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доверстать и натянуть дизайн

    Хочу купить такой дизайн: http://html.imithemes.com/greenskeeper/header-style2.html Он будет в ХТМЛ. Есть некоторые доработки по шаблону в заголовке (видно на скрине), нижней части. В итоге, надо будет натянуть на AVE CMS (есть основной шаблон, в котором подключается тегами меню, вывод ...

    HTML
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дописать модуль подсчета площади изделия для OpenCart

    $150

    Тут уже создавал проект, часть была сделана, а часть так и висит. Вобщем, нужна реализация модуля, который будет считать площадь изделия по введенным размерам, а потом умножать на стоимость за м2 для разных групп товаров. Также, не ...

    OpenCart
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать парочку простых калькуляторов на JS

    $1

    Интересует разработка нескольких подобных калькуляторов для установки на сайте. Калькулятор работает по принципу: человек вводит размеры, мы считаем площадь, выбирает материал изготовления с ценой за м2 - и ему выдаем стоимость и кнопочку "заказать". Ну и чуть ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Надо продающие тексты для сайтов

    $25

    Ищем исполнителя по написанию продающих текстов для сайтов по солнцезащитным системам, воротам, ролетам. Основной акцент - на наших преимуществах данного товара. Основные тезисы будут даны. Пример того, что сейчас есть - в аттаче. Если будут вопросы - задавайте ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Запустить лендинг на вордпрессе

    Интересует создание лендинг на готовом шаблоне под вордпресс. Наполнение выполню сам, запуск и настройка нужна ваша, базовое наполнение lorem ipsum - от вас же. В прикрепленных файлах - плагин под лендинги и тема, необходимая для запуска.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Наполнить сайт продающими текстами с картинками

    Ищу исполнителя, который сможет наполнить сайт нормальными текстами, с наклонами продающих текстов (написание заголовков, подбор картинок, выгоды, плюсы и т.п.). Сайт - smartco.com.ua Предложения принимаю от исполнителей из Украины из-за оплаты только через приват24 или лично в ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Установить, настроить, наполнить сайт на wordpress

    $250

    Требуется установить, настроить сайт, натянуть готовый дизайн и наполнить. Тематика - шлагбаумы и барьеры. Особый подход требуется к наполнению. Исключительно копирайт по системе продающего сайта (будет понятно тем, кто занимается больше лендингами). Но основа - обычные страницы ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Установить opencart, натянуть дизайн + программинг

    $500

    Надо запустить сайт по продаже сонцезащитных систем: жалюзи, ролеты, москитные сетки и т.п. Требуется: настроить проект под наши нужды: выбор материала, варианты дополнений, автоматический подсчет и пр. Для разных категорий - разное. Подробнее - ниже. Дизайн купиться ...

    OpenCart
    Интернет-магазины33 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание калькулятора для интернет-магазина

    $250

    Требуется создать калькулятор для интернет-магазина (OpenCart). Интернет-магазин по заказу и продаже жалюзи, ролет и др. продукции Калькулятор должен считать площадь готового изделия, определять сумму и дальше добавлять в стандартную корзину заказа. К примеру, для горизонтальных жалюзи: ширина Х высота ...

    OpenCart
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется собрать информацию с телефонами, мейлами

    $1000

    Ищем человека, который собрал бы базу телефонов, почты с различных регионов Украины по компаниям: - которые занимаются продажей жалюзи - которые занимаются изготовлением и продажей окон - которые занимаются шторами Вся информация собирается из открытых источников: доски объявлений, сайты ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнить до 50 страниц сайта

    $50

    В файлах по очереди нарисовано операции, которые необходимо провести: создать новый документ, внести title, keywords, desc. Заполнить остальные поля. Картинки залиты в папочку на сервере. Проект не последний. Если понравится исполнитель, есть еще и дальнейшие задачи для наполнения. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать HTML блоки

    $20

    Требуется сверстать на одну страницу внутренние блоки под таблицу стилей, что в данный момент есть на сайте. Новые стили добавить в конец фала с комментариями Там, где раздел прайсов, предусмотреть скрытие и открытие раздела. Страница, по ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Отрисовать 1 страницу

    $25

    Есть старенький сайт, на котором надо внутреннюю страницу сделать более читабельной, выразительной, с разбивкой на блоки/модули и т.д. пример страницы, которую надо отрисовывать, по вертикальным жалюзи: http://zhalyuzi.com.ua/tkanevye-17.html - архитектура блоков текста - расположение картинок, обтекание, отступы - отображение текста - ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Натянуть шаблон на CMS, "причесать" диз и шрифты

    Есть сайт на домене шлагбаум.kiev.ua , который необходимо: - прицепить дизайн (основа уже сделана) - настроить кириллические шрифты Шаблон http://wpthemes.der-design.com/meteor/ Куплен http://themeforest.net/item/meteor-responsive-html5-template/5866810?WT.ac=solid_search_item&amp;WT.seg_1=solid_search_item&amp;WT.z_author=der Будет дано: - доступ к ФТП - доступ к админке Срок - желательно на понедельник, 6.01.14 подготовить для продолжения наполнения. Но ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дополнить/заверстать/изменить на сайте

    $50

    Требуется сайт привести до вида, как на превью. Исходный сайт - zhalyuzi.com.ua Верхнее меню идет по ширине шапки. Формируется динамически из админки. Меню придумать с выпадающим списком, позиции - дублируются из меню слева, желательно, с 3 уровнями, ...

    HTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Причесать сайт + наполнить

    $250

    Требуется привести в людский вид сайт http://шлагбаум.kiev.ua (русифицировать, картинки подобрать, кое-какие тексты написать и т.п.) Также надо наполнить сайт товарами, написать уникальные описания или рерайт. Товаров будет около 100. На каждый товар найти и поставить картинки. ...

    OpenCart
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Брендирование авто оракалом

    Требуется дизайн для оклейки автомобиля. Бюджет - 25 у.е. Тематика - солнцезащитные системы (жалюзи, тканевые и защитные ролеты - от производителя; ворота, шлагбаумы, автоматика) Машина - VW Passat B3, универсал, белого цвета. Хотелось бы использовать оракал, но возможно и ...

    Наружная реклама1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется сверстать шаблон для рассылки сайта

    $50

    Для начала рассылки требуется сверстать шаблон в HTML. Дизайн не рисовали, но надо красиво это дело оформить. Нравится, как сделано в godaddy. Возможно, стоит взять за основу часть дизайна сайта. Бюджет - около 25 у.е. сайт zhalyuzi.com.ua и ...

    Дизайн сайтаHTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Пофиксить верстку/стили
Отличный заказчик. Всё быстро, чётко, моментальная оплата. Спасибо за заказ!
Выполнено быстрее, чем ожидалось. Больше времени ушло на подбор паролей, чем выполнение работы. Благодарю Антона за качественную работу, за поиск причин и устранение "неисправностей". Выполнено было без предоплаты, надеюсь, оправдал себя. Будет необходимость - еще обращусь
Ответный отзыв
Vador
Вадим 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Запустить лендинг на вордпрессе
Очень понравилось работать с Дмитрием, никакой гонитвы за строками и лишней суеты, моментальная оплата. Рекомендую как хорошего, ответственного и легкого в общении заказчика!
Выполнено все отлично, исполнитель ответственный, сам дергал по поводу ускорения сроков. Рекомендую к работе!
Ответный отзыв
Aleksey91
Алексей 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сверстать HTML блоки
Отличный заказчик!
Отлично сработались, все понравилось. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
designst
50 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
7 баллов
10 лет назад
Отрисовать 1 страницу
Приятно было работать
Анатолий был выбран в качестве исполнителя по богатому портфолио. Все было выполнено качественно и в срок. Несколько доделок также были выполнены без всяких проблем с пониманием, хотя, и сам некоторые мог сделать. Рекомендую исполнителя для выполнения работ любой сложности, а мы будем обращаться и далее.
Ответный отзыв
osmanbekirov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$13
10 баллов
10 лет назад
Сверстать блок под специальные предложения
Сотрудничеством доволен на все 100%! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Осман сделал небольшое задание буквально за 1,5 часа, приступил к работе сразу, выяснил технические нюансы по работе и приступил к выполнению. Очень приятный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству!
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