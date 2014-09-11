shinkarenko

Требуется в дизайне пофиксить верстку, стили и т.п., чтоб корректно отображалось меню в мобильной версии, т.к. сейчас оно не работает. Проверить вывод иконок (соцсетей), картинок. Оригинал шаблона - http://html.imithemes.com/greenskeeper/header-style2.html Страничка того, что есть сейчас http://zhalyuzi.com.ua/index.php?id=386
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Хочу купить такой дизайн: http://html.imithemes.com/greenskeeper/header-style2.html Он будет в ХТМЛ. Есть некоторые доработки по шаблону в заголовке (видно на скрине), нижней части. В итоге, надо будет натянуть на AVE CMS (есть основной шаблон, в котором подключается тегами меню, вывод ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Тут уже создавал проект, часть была сделана, а часть так и висит. Вобщем, нужна реализация модуля, который будет считать площадь изделия по введенным размерам, а потом умножать на стоимость за м2 для разных групп товаров. Также, не ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1
Интересует разработка нескольких подобных калькуляторов для установки на сайте. Калькулятор работает по принципу: человек вводит размеры, мы считаем площадь, выбирает материал изготовления с ценой за м2 - и ему выдаем стоимость и кнопочку "заказать". Ну и чуть ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Требуется установить скрипт/код на сайте на базе AVE CMS. Вся информация тут: http://clickfrog.ru/?page=faqВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Ищем исполнителя по написанию продающих текстов для сайтов по солнцезащитным системам, воротам, ролетам. Основной акцент - на наших преимуществах данного товара. Основные тезисы будут даны. Пример того, что сейчас есть - в аттаче. Если будут вопросы - задавайте ...Копирайтинг35 заявокЗакрыт8 лет назад
Интересует создание лендинг на готовом шаблоне под вордпресс. Наполнение выполню сам, запуск и настройка нужна ваша, базовое наполнение lorem ipsum - от вас же. В прикрепленных файлах - плагин под лендинги и тема, необходимая для запуска.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Ищу исполнителя, который сможет наполнить сайт нормальными текстами, с наклонами продающих текстов (написание заголовков, подбор картинок, выгоды, плюсы и т.п.). Сайт - smartco.com.ua Предложения принимаю от исполнителей из Украины из-за оплаты только через приват24 или лично в ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Требуется установить, настроить сайт, натянуть готовый дизайн и наполнить. Тематика - шлагбаумы и барьеры. Особый подход требуется к наполнению. Исключительно копирайт по системе продающего сайта (будет понятно тем, кто занимается больше лендингами). Но основа - обычные страницы ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Надо запустить сайт по продаже сонцезащитных систем: жалюзи, ролеты, москитные сетки и т.п. Требуется: настроить проект под наши нужды: выбор материала, варианты дополнений, автоматический подсчет и пр. Для разных категорий - разное. Подробнее - ниже. Дизайн купиться ...Интернет-магазины33 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
Требуется создать калькулятор для интернет-магазина (OpenCart). Интернет-магазин по заказу и продаже жалюзи, ролет и др. продукции Калькулятор должен считать площадь готового изделия, определять сумму и дальше добавлять в стандартную корзину заказа. К примеру, для горизонтальных жалюзи: ширина Х высота ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Ищем человека, который собрал бы базу телефонов, почты с различных регионов Украины по компаниям: - которые занимаются продажей жалюзи - которые занимаются изготовлением и продажей окон - которые занимаются шторами Вся информация собирается из открытых источников: доски объявлений, сайты ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
В файлах по очереди нарисовано операции, которые необходимо провести: создать новый документ, внести title, keywords, desc. Заполнить остальные поля. Картинки залиты в папочку на сервере. Проект не последний. Если понравится исполнитель, есть еще и дальнейшие задачи для наполнения. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Требуется сверстать на одну страницу внутренние блоки под таблицу стилей, что в данный момент есть на сайте. Новые стили добавить в конец фала с комментариями Там, где раздел прайсов, предусмотреть скрытие и открытие раздела. Страница, по ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $25
Есть старенький сайт, на котором надо внутреннюю страницу сделать более читабельной, выразительной, с разбивкой на блоки/модули и т.д. пример страницы, которую надо отрисовывать, по вертикальным жалюзи: http://zhalyuzi.com.ua/tkanevye-17.html - архитектура блоков текста - расположение картинок, обтекание, отступы - отображение текста - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть сайт на домене шлагбаум.kiev.ua , который необходимо: - прицепить дизайн (основа уже сделана) - настроить кириллические шрифты Шаблон http://wpthemes.der-design.com/meteor/ Куплен http://themeforest.net/item/meteor-responsive-html5-template/5866810?WT.ac=solid_search_item&WT.seg_1=solid_search_item&WT.z_author=der Будет дано: - доступ к ФТП - доступ к админке Срок - желательно на понедельник, 6.01.14 подготовить для продолжения наполнения. Но ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Требуется сайт привести до вида, как на превью. Исходный сайт - zhalyuzi.com.ua Верхнее меню идет по ширине шапки. Формируется динамически из админки. Меню придумать с выпадающим списком, позиции - дублируются из меню слева, желательно, с 3 уровнями, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Требуется привести в людский вид сайт http://шлагбаум.kiev.ua (русифицировать, картинки подобрать, кое-какие тексты написать и т.п.) Также надо наполнить сайт товарами, написать уникальные описания или рерайт. Товаров будет около 100. На каждый товар найти и поставить картинки. ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется дизайн для оклейки автомобиля. Бюджет - 25 у.е. Тематика - солнцезащитные системы (жалюзи, тканевые и защитные ролеты - от производителя; ворота, шлагбаумы, автоматика) Машина - VW Passat B3, универсал, белого цвета. Хотелось бы использовать оракал, но возможно и ...Наружная реклама1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Для начала рассылки требуется сверстать шаблон в HTML. Дизайн не рисовали, но надо красиво это дело оформить. Нравится, как сделано в godaddy. Возможно, стоит взять за основу часть дизайна сайта. Бюджет - около 25 у.е. сайт zhalyuzi.com.ua и ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад