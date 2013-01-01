Добрый день, уважаемые программисты К нам обратились представители общественной организации, которая строит лагерь для детей-инвалидов. С помощью фрилансеров был создан дизайн, и сейчас встала задача воплотить это программно. Нужна ваша помощь ...
Доработка корзины Virtuemart
Необходимо доработать Virtuemart таким образом, чтобы в корзине подсчитывалась точная сумма заказа с учетом критериев. В вкратце, в магазине продаются товары от 5-ти поставщиков (каждый товар отнесен к одному из 5-ти). Если клиент покупает два товара одного поставщика, в корзине должна автоматом уменьшаться цена только тех товаров, которые принадлежат одному поставщику (например на 10% или какое-то конкретное число). Если клиент покупает 3 и более товаров одного поставщика, то в корзине должна автоматом уменьшаться цена только тех товаров, которые принадлежат одному поставщику (например на 30% или какое-то конкретное число). Если клиент покупает 2 товара одного поставщика и три товара другого, то он получает скидку на два товара одного поставщика 10%, а на другие 3 товара другого поставщика 30% скидку.
Второй момент, это расчет стоимости доставки. Например, если сумма заказа до 2000 руб, автоматом должна подставляться стоимость доставки курьером 300 руб, если от 2000 до 5000 то в курьерскую доставку подставляется 150 руб, если более 5000 курьерская доставка - бесплатно.
От Вас: сроки и стоимость.
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