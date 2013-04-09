Исполнитель для работы с OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок111 просмотров

Доброго времени суток.

Нужены люди, который смогут в любое время суток вносить правки и дописывать функционал в ИМ на OpenCart.

Платим много - но нужно чтобы вы по требованию сразу могли начать работу.

Оставляйте контактные данные. Спасибо.

Opencart
12 лет назад
AlexArt
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров