Здравствуйте! Хотелось бы создать тотализатор на системе UCoz. Возможно ли вообще создать тотализатор на Ucoz с урезаными PHP возможностями? Вот пример http://www.manutd8.com/totalizator.html 1) Делать ставки могут ...
Веб-разработчик в ООО НПП "ДосЛаб"
В связи с расширением штата, на постоянную (Full Time) удаленную работу требуется веб-разработчик.
Требования:
1. Знание PHP, JavaScript, HTML, CSS;
2. Знание jquery, ajax;
3. Знание SQL;
4. Знание Node JS;
4. Знание патерны MVC.
Плюсом будет:
5. Знание фреймворков CodeIgniter, Zend;
6. Знание API Joomla, WordPress, Drupal и пр.
Писать только тем, кто заинтересован в постоянной работе на full time, услуги посредников, компаний, групп не рассматриваются. Нужен человек в команду.
Зарплата от 6$ в час и до 8$ в первый период работы.
Заявки фрилансеров
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