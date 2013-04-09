Веб-разработчик в ООО НПП "ДосЛаб"

В связи с расширением штата, на постоянную (Full Time) удаленную работу требуется веб-разработчик.

Требования:

1. Знание PHP, JavaScript, HTML, CSS;

2. Знание jquery, ajax;

3. Знание SQL;

4. Знание Node JS;

4. Знание патерны MVC.

Плюсом будет:

5. Знание фреймворков CodeIgniter, Zend;

6. Знание API Joomla, WordPress, Drupal и пр.

Писать только тем, кто заинтересован в постоянной работе на full time, услуги посредников, компаний, групп не рассматриваются. Нужен человек в команду.

Зарплата от 6$ в час и до 8$ в первый период работы.