Веб-разработчик в ООО НПП "ДосЛаб"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок117 просмотров

В связи с расширением штата, на постоянную (Full Time) удаленную работу требуется веб-разработчик.

Требования:

1. Знание PHP, JavaScript, HTML, CSS;

2. Знание jquery, ajax;

3. Знание SQL;

4. Знание Node JS;

4. Знание патерны MVC.

Плюсом будет:

5. Знание фреймворков CodeIgniter, Zend;

6. Знание API Joomla, WordPress, Drupal и пр.

Писать только тем, кто заинтересован в постоянной работе на full time, услуги посредников, компаний, групп не рассматриваются. Нужен человек в команду.

Зарплата от 6$ в час и до 8$ в первый период работы.

AJAXCodeIgniterCSSDrupalHTMLJavaScriptJoomlajQueryNode.jsPHPSQLWordPress
12 лет назад
doslab
Булат 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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