Доброго времени суток. Нужены люди, который смогут в любое время суток вносить правки и дописывать функционал в ИМ на OpenCart. Платим много - но нужно чтобы вы по требованию сразу могли начать работу. ...
Нужно сделать модуль virtuemart2 "Быстрый заказ"
Нужно сделать модуль быстрого заказа на virtuemart2 чтобы человек нажав на оформление заказа на одной страничке мог зарегистрироваться, добавить свои данные, выбрать подходящие способы доставки и оплаты, подтвердив закончил оформление заказа.Скажем так модуль "Быстрый заказ"
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