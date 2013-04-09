Нужно сделать модуль virtuemart2 "Быстрый заказ"

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Нужно сделать модуль быстрого заказа на virtuemart2 чтобы человек нажав на оформление заказа на одной страничке мог зарегистрироваться, добавить свои данные, выбрать подходящие способы доставки и оплаты, подтвердив закончил оформление заказа.Скажем так модуль "Быстрый заказ"

12 лет назад
neoxtro
Сергей 
53 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров