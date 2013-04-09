Пошаговый фильтр phpshop

Нужно сделать пошаговый фильтр товара для phpshop, такая возможность отсутствует в движке, поэтому требуется доработать. Выбирается производитель - выдаются категории, выбирается категория - выдается год и тд. По сути требуется добавить в админке в характеристиках еще одно поле для указания "родителя" характеристики.

Описание и пример похожего фильтра в архиве. Оставляйте цену и сроки работы.