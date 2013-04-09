на постоянную удаленную работу в команду разработчиков международного сайта знакомств www.sexyukraine.com требуется человек знающий друпал на уровне выше junior. развернут svn (все изменения проводятся через него) есть devel и live версия ...
Пошаговый фильтр phpshop
Нужно сделать пошаговый фильтр товара для phpshop, такая возможность отсутствует в движке, поэтому требуется доработать. Выбирается производитель - выдаются категории, выбирается категория - выдается год и тд. По сути требуется добавить в админке в характеристиках еще одно поле для указания "родителя" характеристики.
Описание и пример похожего фильтра в архиве. Оставляйте цену и сроки работы.
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