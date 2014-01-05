Распределение скидок по производителям (=категориям) Сейчас есть 1 опция кат. А - N руб - X% кат. B - N руб - X% кат. C - N руб - ...
Специалист drupal 7
на постоянную удаленную работу в команду разработчиков международного сайта знакомств www.sexyukraine.com
требуется человек знающий друпал на уровне выше junior.
развернут svn (все изменения проводятся через него)
есть devel и live версия сайта
сейчас мы проводим бета-тестирование, есть работа над багами..добавление функционала.
Устраивает частичная занятость
Оплата по факту (четко и без задержек)
От вас умение работать с чужим кодом
примеры работ и указание желаемой почасовой оплаты в у.е.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
Нужно сделать модуль быстрого заказа на virtuemart2 чтобы человек нажав на оформление заказа на одной страничке мог зарегистрироваться, добавить свои данные, выбрать подходящие способы доставки и оплаты, подтвердив закончил оформление заказа.Скажем так модуль "Быстрый заказ"Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Нужены люди, который смогут в любое время суток вносить правки и дописывать функционал в ИМ на OpenCart. Платим много - но нужно чтобы вы по требованию сразу могли начать работу. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
https://www.portmone.com.ua/ks/kyivstar/uk/1/ нужно сделать оплату php скриптом на курле. что то не получается у меня(((Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
В связи с расширением штата, на постоянную (Full Time) удаленную работу требуется веб-разработчик. Требования: 1. Знание PHP, JavaScript, HTML, CSS; 2. Знание jquery, ajax; 3. Знание SQL; ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Хотелось бы создать тотализатор на системе UCoz. Возможно ли вообще создать тотализатор на Ucoz с урезаными PHP возможностями? Вот пример http://www.manutd8.com/totalizator.html 1) Делать ставки могут ...Завершен12 лет назад
Необходимо доработать интернет-магазин в соответствии с Техническим заданием. Условия оплаты и сроки обсудим индивидуально. Готов рассматривать любые предложения по стоимости и срокам. Связь – через e-mail, Skype, ICQ. ...Завершен12 лет назад
Ситуация. Сейчас на сайте стоит парсер, который берет телефонные номера с другого сайта и заносит их в MySQL базу. А уже из нее по средствам AJAX выводит эти номера на сайт с возможностью сортировки. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Друзья! мы ищем специалиста или команду, которая сможет передлать наш сайт www.80na20.ru тех задание подробно готов описать по почте спасибоВеб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
Здравствуйте! Есть сайт, который работает с API Youtube, т.е. выгружает видео загруженные на сайте в канал на ютубе. 1. Нужно сделать чтобы в описание на ютубе выводилось описание, которое указывает пользователей ...Завершен12 лет назад