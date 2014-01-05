Специалист drupal 7

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки146 просмотров

на постоянную удаленную работу в команду разработчиков международного сайта знакомств www.sexyukraine.com

требуется человек знающий друпал на уровне выше junior.

развернут svn (все изменения проводятся через него)

есть devel и live версия сайта

сейчас мы проводим бета-тестирование, есть работа над багами..добавление функционала.

Устраивает частичная занятость

Оплата по факту (четко и без задержек)

От вас умение работать с чужим кодом

примеры работ и указание желаемой почасовой оплаты в у.е.

Drupal
11 лет назад
Alexx535
Алексей 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров