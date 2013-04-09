Личный кабинет для проекта

Задание следующее: Есть сайт на DLE, нужно для него написать компонент, который может поддерживать внутренний счет (можно пополнять и выводить) и через этот внутренний счет возможно будет совершать действия такие как ставить ставки на спорт (игры), покупка каких то возможностей на сайте, планируется пока что покупка групп.

Главное, чтобы поддержка оплаты была WebMoney, ЯД, QIWI.