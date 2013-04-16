Доработать сайт

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Завершен4 заявки189 просмотров

Задание для того кто в состоянии разбираться в незнакомом коде и называется программистом не потому что знает только джумлу и вордпресс:) Надо оживить новые блоки http://www.gosturizm.ru/country231.html (см.внизу). Еще забыли блок случайного видео справа сверстать, но доделаем.

Движок неизвестно какой или самописный.

Если разберетесь в этом движке, то еще будет работа по этому и другим сайтам.

Пишите цену и сроки по тому что видите. Остальное обсудим в процессе.

HTMLJoomlaWordPress
12 лет назад
Amend
Денис 
52 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

VIPSTUDIO
Артем 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
12 лет назад
$190
4 дня
Отлично справился с непростым заданием и строго уложился в названные сроки.
Благодарю за интересный проект, четкая постановка задачи и моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

VIPSTUDIO
Артем 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
12 лет назад

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