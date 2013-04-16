Доработать сайт

Задание для того кто в состоянии разбираться в незнакомом коде и называется программистом не потому что знает только джумлу и вордпресс:) Надо оживить новые блоки http://www.gosturizm.ru/country231.html (см.внизу). Еще забыли блок случайного видео справа сверстать, но доделаем.

Движок неизвестно какой или самописный.

Если разберетесь в этом движке, то еще будет работа по этому и другим сайтам.

Пишите цену и сроки по тому что видите. Остальное обсудим в процессе.