Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка153 просмотра

Требуется программист для доработки сайта, движок vamshop

смена сортировки вывода товара, фильтры по поиску товара

12 лет назад
artlog
Иван 
56 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров