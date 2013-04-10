Здравствуйте! Нужен веб программист, с хорошим знанием создания сайта. Внимание! Не посредник, а реальный исполнитель который будет постоянно

в сети, который будет быстро писать в скайпе, или говорить по скайпу.

От вас нужно,начиная от 5 лет опыта.С дизайном можно вопрос решить, дизайнер есть.

Цены прошу не ломить,я не богатый буратино.При большой цене,сразу говорю,ты кто такой давай до свидания.

Уверен,вам понравится иметь дело со мной!