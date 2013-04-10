Нужен веб-программист

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки106 просмотров

Здравствуйте! Нужен веб программист, с хорошим знанием создания сайта. Внимание! Не посредник, а реальный исполнитель который будет постоянно

в сети, который будет быстро писать в скайпе, или говорить по скайпу.

От вас нужно,начиная от 5 лет опыта.С дизайном можно вопрос решить, дизайнер есть.

Цены прошу не ломить,я не богатый буратино.При большой цене,сразу говорю,ты кто такой давай до свидания.

Уверен,вам понравится иметь дело со мной!

12 лет назад
Proect2013
Максим 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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