на постоянную удаленную работу в команду разработчиков международного сайта знакомств www.sexyukraine.com требуется человек знающий друпал на уровне выше junior. развернут svn (все изменения проводятся через него) есть devel и live версия ...
Нужен веб-программист
Здравствуйте! Нужен веб программист, с хорошим знанием создания сайта. Внимание! Не посредник, а реальный исполнитель который будет постоянно
в сети, который будет быстро писать в скайпе, или говорить по скайпу.
От вас нужно,начиная от 5 лет опыта.С дизайном можно вопрос решить, дизайнер есть.
Цены прошу не ломить,я не богатый буратино.При большой цене,сразу говорю,ты кто такой давай до свидания.
Уверен,вам понравится иметь дело со мной!
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