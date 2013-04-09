Сделать биржу по продаже криптовалют Bitcoin и др

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок732 просмотра

Сделать биржу по продаже криптовалют Bitcoin и других криптовалют

Аналоги:

btc-e.com

mtgox.com

vircurex.com

Поначалу сайт не будет обладать полнотой вышеприведенных площадок: основная задача - зарегистрировать пользователя, принять от него имеющуюся криптовалюту (пополнение из Робокасс и прочее не требуется) и обеспечить возможность покупать/продавать по текущим курсам, рассчитываемым внутри биржи по общедоступным алгоритмам криптовалют.

В кабинете и на главной отображать курсы валют и кнопки - купить/продать. Отображать графики изменений по времени. Верстка главной страницы, внутренних страниц, личного кабинета и админки будет дана. От вас только программирование PHP

PHP
12 лет назад
evmak
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

baBach
Михась 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$900
14 дней

Заявки фрилансеров

baBach
Михась 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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