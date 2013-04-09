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Сделать биржу по продаже криптовалют Bitcoin и др
Сделать биржу по продаже криптовалют Bitcoin и других криптовалют
Аналоги:
Поначалу сайт не будет обладать полнотой вышеприведенных площадок: основная задача - зарегистрировать пользователя, принять от него имеющуюся криптовалюту (пополнение из Робокасс и прочее не требуется) и обеспечить возможность покупать/продавать по текущим курсам, рассчитываемым внутри биржи по общедоступным алгоритмам криптовалют.
В кабинете и на главной отображать курсы валют и кнопки - купить/продать. Отображать графики изменений по времени. Верстка главной страницы, внутренних страниц, личного кабинета и админки будет дана. От вас только программирование PHP
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