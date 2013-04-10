Доработка сайта на джумле

Здравствуйте.

в связи с невозможностью доработки сайтf предыдущим фрилансером (по уважительной причине), требуется доработать мелочи на сайте и интернет магазине. правки мелкие. тз по ходу правок.

настроить некоторые мелкие моменты (подогнать размеры под фото, изменить надписи, поставить пару модулей, доработать элементы дизайна и верстки (мелкие, по типу: передвинуть на 5 пикселей левее, ниже и т.д.)

детальное обсуждения через личку.