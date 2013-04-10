Нужны ответственные программисты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки107 просмотров

Для постоянного сотрудничества нужны ответственные программисты

Требования к кандидатам:

- знания верстки и понимание адаптивной верстки;

- знание стандартных CMS (Joomla, Open-Cart, Modx);

- активность, ответственность, высокая инициативность, организованность, коммуникабельность, ориентированность на качественный результат, способность самостоятельно принимать решения, умение планировать время при работе с несколькими проектами, пунктуальность (при срыве дедлайнов применяется система санкций);

Обязанности:

- разработка веб-сайтов на базе стандартных движков с нуля, совершенствование, оптимизация и доработка существующих проектов в рамках тех. поддержки.

Условия работы:

- работа удаленно

- заработная плата — сдельная

В заявках обязательно указать:

- опыт работы;

- навыки и умения работы с теми или иными CMS;

- ссылки на работы;

- минимальная стоимость и сроки разработки стандартного сайта-визитки

JoomlaMODX
12 лет назад
nlo96
35 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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