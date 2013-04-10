Составить прототип скрипта

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Составить прототип на программу: многопоточное скачивание любых урлов.

должен получиться универсальный скрипт для закачки любых урлов с использованием проксей и сторонних серверов.

На вход подавать пока массив урлов.

Нужно оптимизировать структуру папок и фалов для простого и удобного использования и возможности встроить в другой код.

Должна быть понятная и удобная статистика для понимания скорости закачки, ошибок и их причин.

Должно получиться:

1) Файл с описанием

Функционал задачи

5 плюсов в переданном коде

5 минусов в переданном коде

Описание причин основных изменений сделанных в коде.

2) Папка с наброском кода:

- Файлы и папки необходимые для работы программы.

- в каждом файле список функций.

- указать список входных переменных

- записать return и список параметров

- написать комментарий для ф-ии что она выполняет

- написать комментарий к каждой входной и выходной переменной.

- записать вызовы функций там где они выполняются, какие переменные они создают, и какие получают.

Требование к коду:

- краткость

- понятность

- длинна функций не больше 50 строк и не меньше 4 строк

- разметка должна минимизировать кол-во созданных строк. (например правильно: function func{

} а не function func

{

})